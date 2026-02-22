Personal policial recuperó una moto sustraída

Este sábado, en virtud a una denuncia radicada por un ciudadano de 52 años de edad afincado en la ciudad de Villa Elisa, quien anoticiara la sustracción de su motovehículo marca Yamaha Crypton, hecho ocurrido en la madrugada de ese día, y llevado a cabo por desconocidos en circunstancias que el rodado se hallaba estacionado en el porche de su vivienda, sin medidas de seguridad; es que personal policial dependiente de la Seccional local se abocó inmediatamente al ilícito, iniciando las tareas investigativas pertinentes en pos de esclarecer el hecho y recuperar el bien en cuestión.

Como resultado del rápido accionar policial, se logró en primera instancia el hallazgo de las cachas laterales del rodado, descartadas detrás de una obra en construcción ubicada a unos 200 metros de la morada del damnificado, lo que permitió orientar las averiguaciones.

Posteriormente, y en el marco de la continuidad de las diligencias practicadas, tras un llamado telefónico de un vecino alertando sobre movimientos sospechosos en un camino vecinal, a unos 1.000 metros aproximadamente hacia el sur del Cristo de la Hermandad, al efectuar un rastrillaje minucioso en el sector, se logró localizar la motocicleta interesada oculta entre los pastizales.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro del rodado, para posteriormente ser entregado al propietario, continuándose asimismo con las actuaciones de rigor a fin de establecer fehacientemente la autoría del hecho.

www.discofm.com.ar