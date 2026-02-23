Última noche de los Tradicionales Corsos Sanjosesinos en Barrio El Brillante

Barrio El Brillante se llenó de emoción, alegría y muchísimo brillo en la gran despedida del carnaval. Calle Perón vibró al ritmo de las batucadas y se transformó en el escenario de una de las fiestas culturales más queridas de nuestra ciudad.

Las comparsas locales encendieron la noche con todo su talento y pasión: Proyecto Pasista, Adultos Mayores, Itambé, Murga Los Peques, Arlequín y Cambacua desplegaron color, música y tradición, haciendo latir fuerte el corazón carnavalero del Brillante.

El gran cierre estuvo a cargo de Rosa Negra, que puso el broche final con todo el sabor de la cumbia, invitando a bailar y celebrar esta fiesta popular que nos une.

Una noche inolvidable, vivida en familia y con amigos, reafirmando que el carnaval es identidad, cultura y encuentro en San José.

www.discofm.com.ar