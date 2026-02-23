Culminó una nueva edición de la Copa Ciudad

Durante las últimas semanas se desarrolló una nueva edición de la Copa Ciudad, tradicional competencia deportiva que contó con la participación de los clubes locales Club San José, Club Santa Rosa, Club Liverpool y Calle Ancha.

Desde el Municipio se expresó un especial agradecimiento a todas las instituciones participantes, destacando el valor del deporte como herramienta de integración, encuentro e interacción social. Asimismo, desde la Coordinación de Deportes se remarcó que se continúa fomentando y acompañando este tipo de actividades, que fortalecen el trabajo de los clubes y promueven hábitos saludables y espacios de participación para toda la comunidad.

Campeones edición 2026

Campeón Primera División: Club Social y Deportivo Santa Rosa.

Campeón Tercera División: Club Atlético Liverpool.

