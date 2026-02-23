Más de 500 nadadores participaron de la competencia de Aguas Abiertas

Este domingo 22 de febrero, San José fue sede de un importante encuentro deportivo en el que participantes de la región y la provincia compitieron en aguas abiertas en el río Uruguay.

La travesía comenzó en Pueblo Liebig, pasó por el Camping Los Médanos y culminó en el Balneario San José, ofreciendo un recorrido único a lo largo del río. Participantes provenientes de distintos puntos del país y de países vecinos formaron parte de esta destacada jornada deportiva.

El río se convirtió en escenario natural dejando una postal inolvidable de domingo con cientos de nadadores en la costa del Balneario San José.

El evento no solo puso en valor la práctica deportiva en aguas abiertas, sino también el potencial turístico y recreativo de la región, consolidando una vez más a San José como sede de importantes encuentros deportivos.

