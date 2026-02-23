La Municipalidad de Feliciano dará un curso para crear Páginas Web con fines de venta

Durante la mañana de este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con Nicolas Alejandro Demauri y David Marcos Muñoz, Técnicos Universitarios en Programación, recibidos en la extensión áulica de la UTN Feliciano para empezar a diagramar el cursado para que vecinos y vecinas puedan diseñar un sitio web propio con destino a ventas.

Al respecto, Arévalo aseveró que «si tenés un negocio o emprendimiento, vender por internet suele ser una excelente forma de ampliar el alcance y conseguir nuevos clientes».

«Ofrecer productos a través de canales digitales es una buena manera y moderna de comenzar a ganar plata en el mundo online. Pero para lograr eso, hay que saber cómo crear un sitio de ventas» concluyó.

