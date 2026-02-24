Trabajan sobre la cuenca Malvinas

Personal de la Secretaría de Obras Públicas se encuentra trabajando en la limpieza de la cuenca Malvinas, que atraviesa un amplio sector de la ciudad y en la cual desembocan varios desagües pluviales de distintos barrios.

Las tareas se llevan adelante con maquinaria pesada y se extenderán durante varios días. Estos trabajos permitirán mejorar el drenaje del agua, además de incluir acciones de limpieza y desinfección del perímetro de la cuenca, contribuyendo a optimizar las condiciones ambientales y sanitarias de la zona.

