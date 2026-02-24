Un motociclista perdió la vida al colisionar un can sobre Ruta 23

En horas de la noche de de este lunes, se registró un trágico accidente de tránsito en las inmediaciones de Colonia Hocker, sobre el trazado de la Ruta Provincial Nº 23, que tuvo como saldo el fallecimiento de un hombre de 41 años.

El incidente se produjo cuando, por causas que se tratan de establecer, un ciudadano oriundo de la localidad de Chajarí, quien se desplazaba en una motocicleta marca Motomel, modelo Skua de 150 cc, impactó contra un animal canino que se encontraba sobre la calzada.

Tras la colisión, el conductor sufrió heridas, lo que motivó su urgente traslado en una unidad sanitaria hacia el nosocomio de la ciudad de Villa Elisa. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, se informó que el individuo falleció poco después de ingresar al centro asistencial.

