Avanzaron en la organización de las actividades por el 8M

Este martes por la mañana, en la Sala de Sesiones «Alejo Peyret» la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Mariel Galvalisi; la Referente del Área de Mujeres, Género y Diversidad, Adriana Roda; la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez; y el equipo del HCD, mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar las acciones que se llevarán adelante en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En el encuentro se definieron ideas y se plantearon diversas opciones a destacar para este día. Sosteniendo a la mujer como eje central de la vida cotidiana de nuestra comunidad.

Con compromiso y trabajo conjunto, se analizaron propuestas que buscan visibilizar, reconocer y acompañar el rol de las mujeres sanjosesinas.

Desde el HCD se sostiene el acompañamiento con la igualdad y la defensa de los derechos adquiridos por este colectivo.

