Secuestran moto y teléfono celular para establecer propiedad y procedencia

En la noche de este lunes, en virtud de un llamado telefónico realizado a la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, se comisionó personal policial a la intersección de Bv. Ferrari y 25 de Mayo, donde al llegar se entrevistaron con una ciudadana de 61 años de edad, quien les manifestó que al salir al patio de su vivienda había observado una motocicleta que no reconocía como de su propiedad.

Verificado el rodado, se constató que se trataba de un motovehículo marca Keller 110 cc., color azul, sin dominio colocado, el cual al ser consultado por sistema, no registra inscripción. Asimismo, debajo del baúl del rodado se localizó un teléfono celular marca Samsung, color azul.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, dispuso el formal secuestro de los elementos a los fines de establecer la Real Propiedad y Procedencia de los mismos.

