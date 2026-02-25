Se lanza el II Foro de Termalismo y Enoturismo con importante convocatoria para proyectos

Los días 7 y 8 de mayo, San José, Entre Ríos, será sede del II Foro de Termalismo y Enoturismo bajo el lema “Innovación y Futuro”, consolidándose como uno de los espacios estratégicos más relevantes para el debate y la proyección del turismo termal y del vino.

El encuentro reunirá a referentes del sector público y privado, profesionales con poder de decisión, empresas líderes y especialistas nacionales e internacionales que analizarán los desafíos actuales de los destinos turísticos en un contexto de transformación global.

Entre los ejes centrales se abordarán temáticas como Inteligencia Artificial aplicada al turismo, conectividad, planificación e infraestructura, sostenibilidad, cooperación regional y consolidación de clusters productivo–turísticos, con una mirada puesta en la competitividad y el desarrollo territorial.

Tras una primera edición que convocó a casi 200 participantes y 30 expertos de 4 países, el foro posicionó a San José como un espacio de referencia en innovación turística. En esta segunda edición, el objetivo es profundizar esa línea de trabajo, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la construcción de una agenda estratégica común.

