San José conmemoró el 248° aniversario del nacimiento de José de San Martín

Este miércoles por la mañana, autoridades municipales, organizaciones sociales y público en general participaron del acto conmemorativo realizado en el busto del Libertador, ubicado en calles Mitre y Cettour de San José.

Formaron parte de la ceremonia integrantes de la Asociación Sanmartiniana, el Intendente Gustavo Bastian, la Viceintendenta Mirta Pérez, Concejales, funcionarios del municipio, representantes de instituciones religiosas, fuerzas de seguridad y ciudadanos que se acercaron para rendir homenaje al Padre de la Patria en un nuevo aniversario de su nacimiento.

Un encuentro para reafirmar los valores de libertad, compromiso y construcción colectiva que nos legó el General San Martín.

www.discofm.com.ar