Se realizaron tareas de fumigación y limpieza de tanques en establecimientos educativos

El Área de Inspección y Bromatología de la Municipalidad de San José llevó adelante trabajos de fumigación y limpieza de tanques de agua en distintos establecimientos educativos de la ciudad durante las últimas semanas de febrero.

Estas tareas, que se realizan de manera anual previo al inicio del ciclo lectivo, forman parte de las acciones de mantenimiento que corresponden al sistema educativo provincial, y que en nuestra ciudad se llevan adelante a través de las áreas municipales.

El objetivo es garantizar condiciones sanitarias adecuadas y contribuir a que las instituciones educativas puedan comenzar las clases en óptimas condiciones.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada con cada establecimiento, reafirmando el compromiso con la salud, la prevención y el bienestar de la comunidad educativa.

