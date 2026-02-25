Intervención policial permite recuperar un motovehículo sustraído en Colón

En el marco de las tareas investigativas desplegadas tras la recepción de una denuncia, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón logró localizar y proceder al formal secuestro de una unidad que había sido denunciada como sustraída.

El procedimiento se originó luego de una denuncia, dando cuenta de la sustracción de una motocicleta, marca Zanella, la cual se encontraba estacionada en la vereda, frente a una vivienda de calle Las Piedras. A partir de ese momento, los pesquisas iniciaron una exhaustiva investigación y relevamiento de información pertinente para dar con el paradero del rodado.

Como resultado del despliegue y las tareas de campo realizadas poco después de la medianoche, el personal actuante logra ubicar el motovehículo en las inmediaciones de la intersección de las calles Tucumán y Durand, de Colón, oculto entre la vegetación de la zona.

Ante el hallazgo, se estableció una comunicación inmediata con la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispusieron las directivas a seguir. En cumplimiento de las órdenes, se procedió al formal secuestro del rodado, para su posterior restitución al legítima propietaria.

