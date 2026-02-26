Siniestro vial en San José deja como saldo una mujer con lesiones graves

En la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Maipú y Cabildo, de San José.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre un automóvil Citroën C4, el cual era conducido por un ciudadano de 65 años de edad, y un motovehículo Betamotor BS 110 cc, guiado por una joven de 29 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte debió ser asistida en el lugar y, posteriormente, trasladada de urgencia al nosocomio local. Tras ser examinada, se confirmó que la chica presentaba lesiones de carácter grave, resultando con una fractura en el metatarso de su pie derecho.

