Un peatón resultó lesionado tras ser embestido por un automóvil en horas de la noche

Durante la noche de este jueves, se registró un siniestro vial en la zona urbana de la ciudad de Colón, más precisamente en las inmediaciones de la intersección de calles Bolívar y Vergniaud.

Por razones que se tratan de establecer, un automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, el cual era guiado por un ciudadano de 35 años de edad, colisionó contra un transeúnte de 53 años.

A raíz del impacto, el peatón debió recibir asistencia inmediata y fue trasladado mediante una ambulancia hacia el nosocomio local. Tras la correspondiente intervención, se informó que el accidentado presentaba lesiones de carácter leve.

