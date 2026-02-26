Enersa fortalece el sistema eléctrico en Villa Elisa y mejora el servicio en una zona productiva

La empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) optimiza la calidad de su prestación en la localidad del departamento Colón con una obra en la línea de media tensión que beneficia tanto al sector productivo como a usuarios residenciales del área de influencia.

La intervención atiende la demanda energética de la planta incubadora de la empresa avícola Noelma SA, que requiere una potencia de 450 kilovatios, pero fue diseñada con una capacidad superior a la estrictamente necesaria con el objetivo de acompañar el desarrollo integral del lugar y optimizar el desempeño de toda la red.

En ese contexto, se ejecuta la construcción y remodelación de aproximadamente 2.300 metros de línea de media tensión, quedando como configuración definitiva una red trifásica de 13,2 kilovatios, lo que incrementa la capacidad operativa, reduce riesgos de sobrecarga y mejora la confiabilidad del sistema.

Además, se instaló un transformador trifásico destinado a abastecer granjas que actualmente cuentan con suministro monofásico, mejorando la calidad de sus procesos productivos.

Con estas obras, se fortalece el sistema en una zona productiva suburbana y se asegura un suministro más estable y confiable también para los usuarios residenciales, consolidando una red eléctrica más eficiente y preparada para el crecimiento.

