Concluye el adoquinado de calle Ilia en Federacion

Este jueves por la mañana, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos, recorrió la obra de colocación de adoquines que esta próxima a terminarse.

«Estamos orgullosos del trabajo de nuestros trabajadores y poder haber afrontado la obra con fondos propios. El sábado la arteria estará habilitada» puntualizó Arévalo al respecto.

Afirmando finalmente que «este es un primer paso. Vamos a evaluar cómo se comporta este material con el tiempo y el tránsito, porque nuestra meta es clara: si funciona bien, vamos por muchas calles más».

