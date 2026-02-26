La Casa de la Cultura de Entre Ríos ofrece talleres con inscripción abierta

Comenzarán a dictarse a partir de marzo en el edificio ubicado en 9 de julio y Carbó, Paraná. Hay propuestas para todas las edades y se dictarán de lunes a jueves. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Teatro, Arte y Bienestar Emocional, Literatura, Música, Tai-Chi, Títeres, Entrenamiento Cognitivo, Danza-Terapia, Folclore, Acroyoga, Arte Terapia, entre otros, componen la oferta para comenzar la temporada 2026.

La grilla es la siguiente:

Lunes

-Taller: Teatro (y humor) Anual.

Destinado a adolescentes, jóvenes y adultos.

Horario: lunes de 20 a 22.

Responsable: Ignacio Koornstra

-Taller: Arte, palabra y bienestar emocional.

Destinado para adultos mayores.

Horario: lunes 18 a 20.

Responsable: Roxana Villagra Sabaliche

-Taller: De títeres y objetos.

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: lunes 20 a 21.30. (Comienza 16/03)

Responsable: Pola Ortiz

Martes

-Taller: Entrenamiento cognitivo.

Destinado para adultos mayores.

Horario: martes 18 a 19.30.

Responsable: Laura Budini

-Taller: Travesuras Literarias

Destinado para niños de tres a cinco años.

Horario: martes 16.30 a 18.

Responsable: Andrea Casco

-Taller: Música (Uader)

Horario: martes 20 a 21.30.

Responsable: Valentin Cosso

-Taller: Tai-Chi

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: martes 18 a 20.

Responsable:Sergio Peralta

Miércoles

-Taller: Arte terapia

Destinado para adolescentes, jóvenes y adultos.

Horario: miércoles 18 a 19.30.

Responsable: Micaela Geranio

-Taller: Acroyoga

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: miércoles 18 a 21.

Responsable: Virginia Mockert

-Taller: Folclore

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: miércoles 21 a 22.

Responsable: Fiorella Serrano

Jueves

-Taller: Entrenamiento cognitivo

Destinado para adultos mayores.

Horario: jueves 9 a 11.

Responsable: Paola Schmukler

-Taller: Música en Movimiento

Destinado para la niñez.

Horario: jueves 17 a 20. (Dos grupos)

Responsable: Felicitas Centeno- Lucia Bravo

-Taller: Danza terapia

Destinado para adultos mayores.

Horario: jueves de 18 a 20.

Responsable: Lucila Moro

Más información en la Casa de la Cultura de Entre Ríos:

IG: @lacasadelaculturaer

E-mail: casaculturaentrerios@gmail.com

