San José alza su voz por el Río Uruguay

Este jueves por la noche en la Casa del Bicentenario de San José, el Intendente Gustavo Bastián, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, Concejales, funcionarios municipales y ciudadanos participaron del debate público “¿Qué está pasando con la llegada de HIF Global al Río Uruguay?: Hidrógeno verde y escenarios para el desarrollo de la cuenca del Río Uruguay”, organizado por la Multisectorial Somos Ambiente junto a la Fundación Rosa Luxemburgo y el Sindicato AUTE.

La jornada contó con la exposición de Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Olca, Chile; Carlos Serrati de la Multisectorial Somos Ambiente de Colón y Cecilia Sánchez de la Intersocial de Paysandú, quienes analizaron los posibles impactos del proyecto de combustibles sintéticos de la firma HIF Global en la cuenca del Río Uruguay.

La empresa “HIF-Global” busca instalar una planta química para la producción de combustibles sintéticos en las costas del Río Uruguay, bajo la apariencia de una iniciativa sustentable ligada a la producción de Hidrógeno Verde, para lo cual busca obtener el consenso social con un proyecto que amenaza los territorios y promueve falsas promesas de desarrollo y empleo.

Cabe destacar, que en línea con este compromiso ambiental, durante la última Sesión Extraordinaria del 23 de febrero, el HCD de San José aprobó por unanimidad la Ordenanza N° 01/2026, declarando la defensa del ambiente y del ecosistema del Río Uruguay como “Causa Municipal Permanente”, y solicitando la relocalización del complejo industrial que la empresa proyecta instalar en Paysandú.

Esta decisión reafirma el compromiso del Concejo Deliberante sanjosesino con la protección de nuestros recursos hídricos, el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el derecho de las comunidades ribereñas a un ambiente sano, equilibrado y sustentable.

