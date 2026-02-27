Se renueva la señalética vial en inmediaciones de establecimientos educativos

El Área de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San José continúa trabajando en la renovación de la señalética vial en pasos peatonales, priorizando las intersecciones ubicadas frente a establecimientos educativos de la ciudad.

Las tareas de demarcación y pintura ya se realizaron en la Escuela N° 5, el Colegio Niño Jesús, el Instituto Comercial, la Escuela N°1 Colonia San José (Artesanal), la Escuela N° 83, la Escuela N° 53 y en el establecimiento educativo de barrio El Brillante.

Estos trabajos tienen como objetivo reforzar la seguridad vial en zonas de alto tránsito, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar, brindando mayor visibilidad a los cruces peatonales y promoviendo el respeto por las normas de circulación.

Desde el Municipio se continúa avanzando en acciones que contribuyen a una ciudad más segura para todos.

www.discofm.com.ar