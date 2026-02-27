Pago de haberes y aumentos para empleados municipales felicianenses— 27/02/2026 Comentarios desactivados en Pago de haberes y aumentos para empleados municipales felicianenses 2
Desde el Municipio de San José de Feliciano, se informa que se acordó con el gremio municipal un aumento del 2.5 % para febrero para el personal de planta, aquí cabe mencionar que personal temporario tuvo un aumento del 10 % el mes pasado, el lunes 2 se abonará los haberes con acreditación este sábado.
Para el mes de marzo habrá un incremento de 4 % en los sueldos y de un 45 % en el concepto de escolaridad a pagarse a mitad de marzo.
Asimismo se aclara que dicho aumento no será aplicable a los funcionarios políticos.
www.discofm.com.ar