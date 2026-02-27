Colisión en ex Ruta 26 deja como saldo un motociclista con lesiones de gravedad

El siniestro vial involucró a un automóvil ocupado por cuatro personas y a una motocicleta. El conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia tras sufrir fracturas múltiples.

En horas de la noche de este jueves, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención por un siniestro vial de carácter grave ocurrido sobre la ex Ruta 26, en las inmediaciones del predio conocido como «El Cicle». Por causas que se tratan de establecer se produjo la colisión entre un automóvil Fiat Mobi Trekking de color negro, que era conducido por un ciudadano de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, quien se desplazaba acompañado por otras tres personas y una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc, la cual era guiada por un hombre de 30 años.

Como resultado del fuerte impacto, el conductor del vehículo de menor porte sufrió heridas de consideración. En el lugar se hizo presente una ambulancia quien lo traslado hacia el hospital San Benjamín, tras ser evaluado, se confirmó que el accidentado presenta un cuadro de lesiones graves, diagnosticándose fractura de pelvis y de hombro derecho.

