Frigerio celebró la ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su firme respaldo a la revalidación del convenio de libre comercio entre ambas integraciones regionales, luego de que el Senado de la Nación completara este jueves el trámite legislativo para su aprobación definitiva.

A través de sus redes sociales, Frigerio destacó el impacto positivo que esta unión tendrá en la economía regional: «Hoy empieza una etapa de más mercados, más competitividad y más trabajo para nuestra provincia».

El mandatario recordó que el gobierno de la provincia venía siguiendo de cerca el avance de las negociaciones, entendiendo el potencial exportador de la producción local. «Hace un mes marcamos que el Acuerdo Unión Europea – Mercosur era una oportunidad concreta para Entre Ríos», enfatizó, celebrando que el Congreso Nacional haya dado el paso final para su validación.

