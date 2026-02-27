Aprehendido por desobediencia judicial tras transgredir medidas de restricción

Un hombre de 35 años fue interceptado y trasladado a sede policial luego de presentarse en el domicilio de su progenitora, sobre el cual pesaba una prohibición de acercamiento vigente.

En una intervención motivada por un llamado a la línea de emergencias, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón procedió a la aprehensión de un ciudadano que habría quebrantado un mandamiento judicial. El suceso se desencadenó en una vivienda situada sobre calle Alberdi, de la ciudad de Colón, donde momentos antes se encontraba este ciudadano a pesar de existir una orden de prohibición de acercamiento en favor de la propietaria del inmueble.

Ante el arribo de las patrullas, el sujeto ya se había retirado del lugar, lo que motivó el inicio de un rastrillaje por las arterias adyacentes. Tras una breve búsqueda por las inmediaciones, los funcionarios actuantes lograron interceptar al implicado en la intersección de calles Alberdi y 3 de Febrero, quien luego de ser aprehendido fue trasladado a dependencia policial, en donde quedó alojado a disposición de la magistratura actuante.

