La Secretaría de Obras Públicas continúa con los trabajos de mejoramiento vial en los distintos barrios de la localidad

Durante la mañana de este martes, personal municipal estuvo abocado a las tareas de enripiado y compactado de material sobre calle 2 de Abril, en el barrio El Brillante, donde recientemente se finalizaron las labores de construcción de cordón cuneta.

Estas intervenciones forman parte del plan de obras que se lleva adelante para optimizar la transitabilidad, mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos y vecinas del sector.

