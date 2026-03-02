Autoridades del HCD San José participaron de la caravana en defensa del río Uruguay

Este domingo, desde la Plaza Washington de Colón, se llevó adelante una caravana hacia el Puente Artigas bajo el lema “Cuidar nuestro río es cuidar el Acuífero Guaraní”, en rechazo a la instalación de la refinería de HIF Global en Paysandú, cuya ubicación a orillas del río Uruguay podría afectar directamente el ecosistema natural compartido.

La presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, participó junto a representantes y vecinos de la región, acompañando el reclamo ambiental que exige la relocalización del proyecto y la protección del río Uruguay y sus recursos naturales.

