Pasaron Callejeros y El Recreo No Duerme

Estas fueron las últimas noches de Los Callejeros y El Recreo No Duerme, dos propuestas que ya son parte de la identidad cultural de nuestra ciudad.

Durante estos meses, sanjosesinos y visitantes eligieron estos espacios con una intención clara: encontrarse, compartir y disfrutar. No fueron solo eventos; fueron escenarios donde la cultura local tomó protagonismo, donde la música, el arte, la gastronomía y el emprendedurismo se transformaron en motores de movimiento y desarrollo.

Cada jornada fue el resultado de una convicción: que el espacio público se fortalece cuando se llena de vida. Detrás de cada noche hubo planificación, trabajo sostenido y una mirada política que entiende a la cultura como herramienta de integración y crecimiento. Desde las distintas áreas de la Municipalidad de San José se trabajó de manera articulada junto al sector privado y emprendedor, demostrando que cuando el Estado y la comunidad productiva se unen, la ciudad se potencia.

Los Callejeros y El Recreo No Duerme dejaron más que espectáculos y paseos: dejaron oportunidades para artistas locales, impulso para emprendedores y una experiencia turística que posiciona a San José como un destino donde siempre pasa algo.

Cerrar este ciclo no es un final, es la confirmación de que cuando se apuesta a lo colectivo, a la cultura y al encuentro, se construye una ciudad más viva, más participativa y con una identidad que se celebra y se comparte.

