Investigación permite recuperar elementos sustraídos a institución deportiva de Barrio El Brillante

En una eficaz intervención orientada al esclarecimiento de delitos contra la propiedad, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró dar un paso crucial en la investigación por un ilícito perpetrado en perjuicio de una entidad deportiva de Barrio El Brillante. El procedimiento, fruto de una minuciosa labor de campo, culminó con el secuestro de los bienes sustraídos y la identificación de un individuo.

A raíz del hecho delictivo que damnificara las instalaciones del predio deportivo, los pesquisas iniciaron una pormenorizada tarea investigativa que incluyó el análisis técnico de indicios y la recolección de testimonios. La solidez de las pruebas recabadas con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, permitió solicitar al Juez de Garantías de Colón, Dr. Jesús Penayo Amaya, una orden de allanamiento y registro para un domicilio ubicado en el plan «70 Viviendas» de la mencionada zona.

El mandamiento judicial se cumplimentó en horas del mediodía de este lunes, en la vivienda habitada por un ciudadano de 24 años, en este lugar se procedió al formal secuestro de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos de la institución, además de otros efectos de interés que guardan estricta relación con el legajo judicial en trámite.

Conforme a las directivas impartidas por la magistratura interviniente, el sujeto fue trasladado a dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

