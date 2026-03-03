CAFESG finalizó obras de infraestructura en el Hospital Felipe Heras de Concordia

Con una inversión superior a los 137 millones de pesos, se completaron trabajos de refacción integral que incluyeron el recambio total de cubiertas y mejoras en sectores estratégicos del nosocomio.

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) culminó la primera etapa de una importante obra de infraestructura en el Hospital Felipe Heras de Concordia, destinada a optimizar las condiciones edilicias y fortalecer la calidad de atención sanitaria para la comunidad.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la decisión del Gobierno provincial de priorizar la infraestructura sanitaria: “Estamos llevando adelante una administración ordenada y responsable, que nos permite destinar recursos a obras fundamentales para los entrerrianos. Lo que hoy vemos en el Hospital Felipe Heras es una muestra concreta de ese compromiso: no son anuncios, son hechos que mejoran la calidad de atención y fortalecen la salud pública”, expresó.

En el marco de la finalización de los trabajos, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, junto al vocal del organismo, Martín Dri, realizaron una recorrida técnica por las instalaciones. Estuvieron acompañados por el director del hospital, Ramón Sansó de la Madrid; el inspector de obra, Luis Miranda; y el proyectista, Luis Lanaro, con el objetivo de supervisar el resultado final de las intervenciones.

La obra se centró en la recuperación estructural y funcional de áreas estratégicas. Entre los principales trabajos se destacan el recambio total de la cubierta de techos en el sector de Juntas Médicas y la construcción de una nueva cubierta en la terraza del sector de Internación de Hombres. Además, se ejecutó la renovación integral de la instalación eléctrica con la colocación de nuevas luminarias, la reparación de núcleos sanitarios, intervenciones en aberturas y la instalación de un sistema contra incendios con señalética y cartelería reglamentaria. El monto total invertido por CAFESG para esta etapa asciende a $137.633.965,86.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron que esta obra constituye el inicio de un plan de intervención más amplio para el establecimiento. «Estamos muy conformes con la calidad de los trabajos entregados. Entendemos que la salud pública requiere espacios dignos y seguros, por eso ya estamos avanzando en la proyección de dos etapas adicionales de obra para continuar con la puesta en valor de este hospital histórico de la ciudad de Concordia», expresó el presidente de CAFESG, Carlos Cecco.

En la misma línea, el vocal Martín Dri señaló: “Conocemos la realidad de este hospital y la magnitud de sus necesidades. Por eso nos hemos propuesto avanzar con los proyectos de las próximas etapas, con el compromiso de seguir acompañando su fortalecimiento”.

Por su parte, el director del hospital, Ramón Sansó de la Madrid, agradeció el acompañamiento del organismo provincial y remarcó el impacto positivo que estas mejoras tendrán tanto en el bienestar de los pacientes como en las condiciones de trabajo del personal de salud.

