La Municipalidad de Feliciano colaboró con la desinfección de un edificio escolar en San Víctor

Por pedido del Director Departamental de Escuelas, un equipo Municipal felicianense se trasladó a la Comuna de San Víctor, para colaborar con la desinfección de la Escuela Secundaria José Hernández.

«En la medida que se pueda, nos hacemos cargo de trabajos de urgencia en forma excepcional, atentos a la problemática planteada», manifestó al respecto Damián Arévalo.

Explicando asimismo que «proporcionando equipo especial y personal capacitado, utilizamos un producto de uso ambiental autorizado, formulado para el control de plagas en instalaciones (paredes, pisos, techos) como moscas, mosquitos, tábanos, piojillos, entre otros».

«Creemos que trabajar en equipo es la mejor manera de ayudar al equipo docente y nuestros gurises», finalizó el Intendente de San José de Feliciano.

