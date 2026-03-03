El 70 por ciento de los docentes concurrió a trabajar

Según el relevamiento oficial realizado por el Consejo General de Educación, la adhesión al paro docente llevado adelante este martes por Agmer y acompañado por AMET, UDA y Sadop alcanzó el 30 por ciento en el conjunto de la provincia.

Esto significa que el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió a sus lugares de trabajo, permitiendo que las clases se desarrollen con normalidad en la mayoría de los establecimientos educativos.

Desde el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno provincial ha sostenido como prioridad el derecho de los estudiantes a aprender y la necesidad de garantizar previsibilidad a las familias entrerrianas.

En el marco de la negociación paritaria desarrollada en las últimas horas, el Ejecutivo presentó una propuesta salarial superadora que incluye mejoras en ayuda escolar, boleto docente, sumas complementarias y el compromiso de revisión de montos remunerativos en un plazo no mayor a 90 días, vinculada a la evolución de los recursos provinciales.

Asimismo, este lunes el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la mejora salarial ofrecida será abonada por complementaria en los próximos días, reafirmando la voluntad del gobierno de continuar acompañando el esfuerzo diario de los trabajadores de la educación.

www.discofm.com.ar