El Museo Serrano homenajea al Parque Nacional El Palmar en su 60° aniversario

La institución inauguró el pasado viernes 27, una muestra histórica y participativa que destaca su rol técnico en la creación del parque y alerta sobre las amenazas ambientales a la palmera Butia Yatay.

El director del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas «Profesor Antonio Serrano», Gastón Fleita Moreyra, se refirió en Radio Diputados a esta exhibición en conmemoración de la Ley Nº 16.802. El funcionario destacó que, en 1965, la institución redactó los informes técnicos que permitieron fundamentar la creación del Parque Nacional El Palmar. Esta muestra, organizada junto a la Secretaría de Cultura y la Administración de Parques Nacionales, pone en valor el aporte del museo a la protección del ecosistema entrerriano.

Según contó el entrevistado, el recorrido principal ofrece más de 50 imágenes de las reservas naturales del país, con un enfoque central en la biodiversidad de la costa del Uruguay. Además, especialistas del SENASA y de Áreas Naturales Protegidas brindaron una charla de sensibilización sobre el picudo rojo, un insecto invasor que pone en riesgo la supervivencia de la palmera Butia Yatay. Como complemento educativo, el museo dispone de las «Estampas del Palmar», una serie de dispositivos lúdicos donde el público infantil puede intervenir postales y conectar con la naturaleza a través del arte.

La muestra permanecerá abierta en la sede de calle Gardel 62, en Paraná, hasta el 22 de marzo. Los asistentes a la jornada inaugural recibieron plantines de especies locales como obsequio del vivero de la reserva. Esta propuesta busca consolidar al museo como un espacio de contención y aprendizaje sobre la biodiversidad, en el marco de la reciente declaración de la palmera como Monumento Natural de la provincia, según la Ley Nº 11.253 del 2025.

