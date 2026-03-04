Siniestro vial en Colón concluye con lesionado grave

Personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles General Paz y Paso de los Andes, de esta ciudad.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 46 años, la cual circulaba por la segunda arteria en sentido Este a Oeste, y una motocicleta Yamaha YBR 150 cc, guiada por un hombre de 30 años, quien lo hacía por la primer arteria en sentido Sur a Norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter graves, debiendo ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local, con pronóstico reservado y sujeto a evolución médica.

