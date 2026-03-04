Quedó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias en San José

El Honorable Concejo Deliberante de San José dio inicio al período de Sesiones Ordinarias 2026 con el mensaje del intendente Gustavo Bastian, quien presentó el balance de gestión y delineó los principales ejes de trabajo para el año en curso.

Durante su exposición, el mandatario destacó la importancia de sostener un Estado local presente ante el contexto nacional, con una fuerte inversión en salud, fortalecimiento de la atención primaria y el abordaje integral de la salud mental, incluyendo la proyección de un nuevo Centro de Salud.

Asimismo, remarcó el acompañamiento social con recursos propios para garantizar medicamentos y asistencia, la apuesta a la educación y la formación profesional, el impulso al empleo, emprendedores, producción local y turismo, y la continuidad de la obra pública con pavimentación, iluminación LED, mejoras en espacios públicos e infraestructura deportiva.

Con un llamado al diálogo y al compromiso colectivo, quedaron oficialmente inauguradas las Sesiones Ordinarias 2026, reafirmando el trabajo conjunto por una ciudad más inclusiva y con desarrollo.

Luego del discurso del Presidente municipal, el cuerpo legislativo pidió un pase a cuarto intermedio, que se aprobó por unanimidad reanudándose esta primer sesión, el martes 10 de marzo a las 20 horas.

