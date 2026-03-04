Esclarecimiento de hurto, secuestro y restitución

En horas de la mañana de este miércoles, en virtud de una denuncia radicada por la sustracción de un teléfono celular desde el interior de un recinto ubicado en inmediaciones de calles Paysandú y 9 de Julio de la ciudad de Colón, personal policial inició tareas investigativas a fin de esclarecer el hecho.

Como resultado de las diligencias practicadas, se logró localizar el dispositivo en poder de un ciudadano mayor de edad, en inmediaciones de Autovía Gervasio Artigas y Ruta 135, procediéndose al formal secuestro del mismo.

Anoticiada la Fiscalía en turno, se dispuso la restitución del elemento a su propietario y el traslado del sujeto a sede policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

