Comenzaron a cursar los y las estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación

Con la llegada de marzo también inicia una nueva etapa para quienes transitan la Tecnicatura Universitaria en Programación, una propuesta académica que ya se encuentra en su último cuatrimestre de cursado. Muy pronto, antes del receso de invierno, los y las estudiantes estarán recibiendo su título, coronando un proceso de esfuerzo, constancia y formación profesional.

Esta carrera se desarrolla a partir de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), articulación que reafirma la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local y las instituciones universitarias para ampliar oportunidades educativas en nuestra comunidad.

Desde el inicio de la gestión, la Municipalidad de San José asumió el compromiso de acercar propuestas de educación superior a la ciudad, garantizando que los y las sanjosesinas puedan acceder a estudios universitarios de manera gratuita y sin necesidad de emigrar a otros centros urbanos. Es el Municipio quien afronta el pago de las cuotas, entendiendo que la educación no es un gasto, sino una inversión estratégica en el presente y el futuro.

Apostar a la formación en programación es apostar al desarrollo, a la generación de empleo y a la construcción de una comunidad con más herramientas para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales. Porque cuando el Estado acompaña, la educación se transforma en una verdadera política pública de inclusión y crecimiento.

