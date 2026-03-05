Actualización de tarifas en Termas San José

A partir del 20 de marzo entran en vigencia las nuevas tarifas de ingreso al complejo Termas San José.

Este ajuste permite continuar cuidando y mejorando cada espacio del predio para que cada visita sea una experiencia única: más servicios, mantenimiento permanente y el entorno natural ideal para relajarse, desconectar y disfrutar.

Durante todo el año, Termas San José se posiciona como uno de los atractivos turísticos más elegidos de la región, invitando a vivir momentos de bienestar, descanso y diversión, ya sea en familia, con amigos o en una escapada de relax.

Nuevo cuadro tarifario vigente desde el 20 de marzo

General: $18000.-

Menores: $10000.-

Jubilados y pensionados: $10000.-

Contribuyentes de San José: $5000.-

Residentes Tierra de Palmares: $10000.-

Residentes de Entre Ríos: $12000.-

Personas con CUD: Gratis.-

Estacionamiento gratuito.

