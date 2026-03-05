Actualización de tarifas en Termas San José— 05/03/2026 Comentarios desactivados en Actualización de tarifas en Termas San José 1
A partir del 20 de marzo entran en vigencia las nuevas tarifas de ingreso al complejo Termas San José.
Este ajuste permite continuar cuidando y mejorando cada espacio del predio para que cada visita sea una experiencia única: más servicios, mantenimiento permanente y el entorno natural ideal para relajarse, desconectar y disfrutar.
Durante todo el año, Termas San José se posiciona como uno de los atractivos turísticos más elegidos de la región, invitando a vivir momentos de bienestar, descanso y diversión, ya sea en familia, con amigos o en una escapada de relax.
Nuevo cuadro tarifario vigente desde el 20 de marzo
General: $18000.-
Menores: $10000.-
Jubilados y pensionados: $10000.-
Contribuyentes de San José: $5000.-
Residentes Tierra de Palmares: $10000.-
Residentes de Entre Ríos: $12000.-
Personas con CUD: Gratis.-
Estacionamiento gratuito.
www.discofm.com.ar