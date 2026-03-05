Se realizó la apertura Legislativa del HCD de Feliciano

Con el mensaje e informe de gestión a los concejales y vecinos presentes por parte del Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se dio por inaugurado la sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad del norte entrerriano.

Fueron parte de la misma legisladoras provinciales, autoridades provinciales, municipales y vecinos de la ciudad.

