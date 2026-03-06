Se concretaron mejoras en la instalación eléctrica del hospital de San José

El hospital San José de la localidad homónima del departamento Colón, realizó mejoras en la instalación eléctrica de la sala Polivalente B (anteriormente Sala de Mujeres). El Ministerio de Salud de Entre Ríos remitió los fondos requeridos para costear las obras, que comprenden diversas reformas en los pasillos, la Sala de Maternidad y habitaciones.

El director del nosocomio, Marcelo Ramat, precisó: «Se trata de diferentes intervenciones necesarias, que son muy importantes para nosotros:. Se cambió el cableado eléctrico, que tenía más de 50 años, y el pilar de energía eléctrica, se colocaron cajas nuevas de distribución, se realizó la instalación eléctrica para futura climatización de la sala, colocamos nuevas luces en cada box de internación y se realizó el tendido de internet y cable». Además, adelantó que se trabaja en la conexión del generador hacia todo el hospital, a fin de garantizar el suministro eléctrico ante imprevistos.

La concreción de estas obras demandó una inversión superior a los 7.000.000 de pesos, «que fueron financiados íntegramente con fondos provenientes de partidas extraordinarias del Ministerio de Salud, para lo cual fue muy importante la gestión del área de Administración del hospital», añadió Ramat.

Finalmente, el profesional destacó que se trabaja con el objetivo de mejorar la atención y el bienestar de los pacientes y sus familias, como así también para garantizar la seguridad del personal del establecimiento.

Párrafo aparte, Ramat mencionó que también se realizaron trabajos de pintura en el exterior del hospital, y adelantó que el establecimiento se encuentra próximo a inaugurar las obras de ampliación en el sector oeste, donde funcionarán el vacunatorio y el laboratorio, las salas de extracción y kinesiología, como así también un consultorio de pediatría. Con esta obra, financiada por el gobierno provincial a través de la Cafesg, también se realizó una rampa de acceso para personas con trastornos motores, logrando mayor accesibilidad.

www.discofm.com.ar