Convocan a diseñadores entrerrianos y empresas para la 14ª edición del Sello de Buen Diseño Argentino

Se trata de una distinción oficial otorgada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, que busca premiar a los productos nacionales que se destacan por su innovación, calidad, identidad y aporte estratégico al desarrollo productivo.

Invita la Secretaría de Cultura provincial, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico.

El Sello de Buen Diseño es una herramienta clave para potenciar la competitividad de las PyMEs y emprendimientos locales, permitiéndoles acceder a nuevos mercados y fortalecer su posicionamiento marcario a nivel federal e internacional.

Detalles de la convocatoria:

Destinatarios: Diseñadores, emprendedores y empresas entrerrianas.

Fecha límite de inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2026.

Criterios de selección: Se evaluarán productos que presenten mejoras en procesos de fabricación, sustentabilidad, uso de materiales y originalidad.

Cómo participar: Los interesados pueden acceder a los requisitos detallados y al formulario de postulación en el link: https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-el-sello-de-buen-diseno-argentino

Acompañamiento técnico y Talleres de Formulación

Con el objetivo de acompañar a los sectores productivos de la provincia en el proceso de inscripción, se llevará a cabo una instancia de asesoramiento específico. La próxima charla de formulación se realizará de manera virtual y está dirigida a quienes necesiten guía paso a paso para completar el formulario de postulación.

Será el lunes 9 de marzo, a las 10. La modalidad será virtual vía Zoom.

Por enlace de acceso, comunicarse al mail: industriasculturales@entrerios.gov.ar

Consultas y asesoramiento

Desde el Gobierno de Entre Ríos se invita a los creativos de toda la provincia a sumarse a esta instancia federal. Ante cualquier duda, los canales de contacto son:

Provincial: industriasculturales@entrerios.gov.ar

Nacional: pnd@produccion.gob.ar

Contacto de Prensa: Industrias Culturales y Creativas – Gobierno de Entre Ríos

Catálogo de la 13ª edición: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/catalogo_sbd-13_edicion_0.pdf

