Mejorarán espacios educativos de la escuela Normal de Concepción del Uruguay

El Gobierno de Entre Ríos realizará el próximo martes 10 de marzo la apertura de sobres para ejecutar intervenciones edilicias en los niveles inicial y primario de la Escuela Normal «Mariano Moreno» de Concepción del Uruguay, un establecimiento centenario que alberga más de 1.500 estudiantes de distintos niveles.



La institución alberga los niveles inicial, primario y secundario, con una matrícula total de 1.592 alumnos. Además, en horario vespertino comparte sus instalaciones con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). El edificio, presenta una construcción del año 1914 y constituye un espacio emblemático para la comunidad educativa local.



La obra proyectada busca dar respuesta a distintas problemáticas edilicias, principalmente en el sector del nivel inicial, donde se registran inconvenientes vinculados al escurrimiento del terreno y al deterioro de los solados. En tanto, en el nivel primario los pisos de madera presentan desgaste, hundimientos y piezas faltantes, lo que representa un riesgo para el uso cotidiano por parte de estudiantes y docentes.



El procedimiento administrativo se realizará el martes 10 de marzo de 2026, a las 10 horas, en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La intervención comprende un presupuesto oficial de 39.678.129 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.



El ministro Hernán Jacob, señaló que «mediante este mecanismo de cotejo de precios y una planificación de obras, se llega a cada rincón de la provincia con soluciones concretas y necesarias para distintos establecimientos. Nuestro objetivo es garantizar espacios seguros y funcionales para que estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades sin que se vean interrumpidas por problemas edilicios».



El proyecto prevé intervenir una superficie de 385 metros cuadrados, que abarca el nivel inicial, el acceso y una sala del nivel primario. En el sector inicial se retirarán el piso y el contrapiso en el acceso y en dos salas, además, se construirá una rampa para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. En el nivel primario, en tanto, se contempla la remoción del piso de madera existente y la ejecución de un nuevo contrapiso con losetas graníticas.

www.discofm.com.ar