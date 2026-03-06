Se realizó charla informativa sobre el Proyecto de HIF Global y su impacto en la región

Este jueves, en la Casa del Bicentenario se llevó adelante una charla informativa abierta a la comunidad para abordar el proyecto de instalación de una planta de producción de la empresa HIF Global frente a las costas de Colón y San José.

La actividad contó con la presencia del intendente Gustavo Bastian, la viceintendenta Mirta Pérez, concejales, integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y vecinos interesados en conocer más detalles sobre la iniciativa y sus posibles implicancias para la región.

La disertación estuvo a cargo de la Lic. Adriana Viollaz y del Ig. Miguel Delaloye, quienes expusieron distintos aspectos vinculados al proyecto impulsado por la firma internacional, con especial énfasis en los posibles impactos ambientales y paisajísticos que podría generar la instalación de la planta en una zona de alto valor natural y turístico como el nuestro.

Durante el encuentro también se plantearon inquietudes relacionadas con los potenciales riesgos de contaminación ambiental y visual en el área costera, así como la necesidad de contar con mayor información técnica sobre las características del emprendimiento y sus efectos en el entorno.

Asimismo, se destacó el proceso de organización y participación de distintos sectores de la comunidad que vienen impulsando espacios de diálogo y reflexión para analizar el alcance del proyecto y promover alternativas que contemplen el resguardo ambiental y el desarrollo sustentable de la región, entre ellas la relocalización de la empresa.

