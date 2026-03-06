Feliciano conmemoró el 192° Aniversario de la Policía de Entre Ríos

Este viernes, Anabella Ferreras, Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción del Municipio, participó del acto protocolar en la Jefatura Dptal. de San José de Feliciano, acompañando a las fuerzas de seguridad en la conmemoración de sus 192 años de servicio y compromiso con la comunidad.

«Reconocemos y agradecemos el compromiso diario de nuestras fuerzas de seguridad en el cuidado de cada vecino», puntualizó al respecto Ferreras.

