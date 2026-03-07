Aprehensión por lesiones y amenazas calificadas

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial de la Comisaría San José intervino tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que durante un encuentro con su pareja sufrió lesiones, agresiones verbales y físicas, logrando retirarse del lugar, ubicado en inmediaciones de La Calera, a orillas del río Uruguay. La víctima fue trasladada al Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica.

Ante esto, el personal interviniente se dirigió al lugar y, tras las directivas impartidas por la Fiscalía en turno, procedió a la aprehensión del sujeto, un hombre mayor de edad, por lesiones leves y amenazas calificadas en flagrancia, siendo trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

www.discofm.com.ar