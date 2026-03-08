El CGE promueve en las escuelas espacios de reflexión sobre igualdad de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el Consejo General de Educación (CGE) invita a las instituciones educativas de la provincia a generar espacios de reflexión y participación que permitan abordar la igualdad de género desde una perspectiva de derechos humanos.

La fecha recuerda las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y por la construcción de una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. En ese sentido, el sistema educativo tiene un rol fundamental en la promoción de valores como el respeto, la igualdad, la responsabilidad y el consentimiento en los vínculos.

Desde el CGE se destaca que trabajar el 8M en las escuelas no solo implica recordar la historia del movimiento de mujeres, sino también reflexionar sobre los desafíos actuales en materia de igualdad de género y sobre cómo se expresan en la vida cotidiana de las comunidades educativas.

Este abordaje se sustenta en el marco normativo vigente, entre ellos la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley de Educación Provincial Nº 9890, la Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150 y la Ley Nº 27.234 de Educar en Igualdad para la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

A través de la Coordinación de Políticas Transversales para el Cuidado de las Trayectorias, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, el CGE pone a disposición materiales didácticos y propuestas pedagógicas para trabajar la efeméride en los distintos niveles y modalidades educativas.

Entre las actividades sugeridas se encuentran la elaboración de cartelería, murales, cine debate, charlas, muestras fotográficas, micrófono abierto y producciones colectivas que promuevan el diálogo y la participación estudiantil.

Asimismo, se propone reflexionar sobre el consentimiento desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, abordando situaciones de la vida cotidiana escolar que permitan fortalecer el respeto, la escucha y la construcción de vínculos igualitarios.

