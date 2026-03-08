Operativos interfuerzas, narcomenudeo, tres detenidos y secuestro de drogas

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 y adhesión a la Ley Nacional N° 23.737, bajo la modalidad de narcomenudeo, se llevaron adelante dos procedimientos interfuerzas en forma simultánea en la ciudad de Villa Elisa.

Los operativos tomaron participación de manera conjunta por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón de la Policía de Entre Ríos y efectivos de Prefectura Naval Argentina, en el marco de tareas investigativas orientadas a la prevención y represión del narcomenudeo en la región.

Como resultado de las acciones, se logró el secuestro de aproximadamente 80 gramos de cocaína y más de 30 gramos de marihuana, además de diversos elementos que servirían de utilidad para el fraccionamiento de estupefacientes, entre ellos balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares, equipos de comunicación tipo HT, cámaras de seguridad, dinero en efectivo y dos motovehículos, entre otros objetos de interés para la causa.

Durante el desarrollo del mismo, se identificó a varias personas y, por disposición de la magistratura interviniente, se dispuso la detención de tres hombres de 38, 40 y 41 años de edad. Los mismos fueron trasladados y alojados en dependencias de la Jefatura Departamental Colón, donde permanecen a disposición de la Justicia.

Es bueno mencionar que este tipo de actos, forman parte de un trabajo coordinado que se viene desarrollando en el departamento con el objetivo de prevenir, investigar y combatir el narcomenudeo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, como así de distintas fuerzas de seguridad.

www.discofm.com.ar

