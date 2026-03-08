Intervención policial en presunto hecho de violencia de género

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino tras un llamado telefónico que alertaba sobre una presunta situación de violencia en inmediaciones de calle Sarmiento al 600.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien presentaba una lesión visible en el rostro y manifestó haber sido agredida por su pareja. Tras constatar la situación, el personal policial logró localizar al agresor a pocos metros del domicilio.

Puesta en conocimiento a la Unidad Fiscal, se dispuso la aprehensión del ciudadano por lesiones leves en contexto de violencia de género, siendo trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

