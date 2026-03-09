Se realizó el taller «Voces del Territorio» en el CIC de El Brillante

En la mañana de este lunes, se llevó adelante el taller “Voces del Territorio” en el CIC del barrio El Brillante, una propuesta impulsada por el Área de Mujeres, Género y Diversidad en el marco de las actividades programadas por el 8M.

El encuentro generó un espacio de intercambio y reflexión colectiva a partir de preguntas disparadoras que invitaron a dialogar sobre el rol de la mujer en la sociedad, los derechos conquistados, los distintos tipos de violencias y las luchas que muchas mujeres atraviesan día a día.

La actividad contó con la presencia de la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, quien acompañó la iniciativa y destacó la importancia de seguir generando espacios de escucha, participación y construcción comunitaria.

Se recuerda a la comunidad que el taller “Voces del Territorio” continuará desarrollándose en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días:

Martes 10: Comedor Comunitario Perucho Verna – 9 a 11 horas.-

Jueves 12: CAPS Loma Hermosa – 9 a 11 horas.-

Viernes 13: Comedor Comunitario Santa Teresita – 9 a 11 horas.-

Estas instancias buscan seguir fortaleciendo el diálogo, la participación y la reflexión colectiva en torno a los derechos de las mujeres y las realidades que atraviesan en los distintos barrios de la ciudad.

