Torneo de NewCom en Polideportivo Municipal

En el marco de las actividades programadas por el 8M – Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante un torneo de NewCom durante el pasado fin de semana en las instalaciones del Polideportivo Municipal, una propuesta deportiva y recreativa que reunió a equipos y participantes en una jornada de encuentro, actividad física y compañerismo.

El evento contó con la presencia del intendente Gustavo Bastian, la viceintendenta Mirta Pérez, e integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), quienes acompañaron la iniciativa y destacaron la importancia de generar espacios de participación, integración y promoción del deporte dentro de la comunidad.

El encuentro se desarrolló en un clima de alegría y camaradería, formando parte de la agenda impulsada para conmemorar y reflexionar sobre el rol de las mujeres en la sociedad, promoviendo además hábitos saludables y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

