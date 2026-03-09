Siniestro vial en Autovía Artigas sin personas lesionadas— 09/03/2026 Comentarios desactivados en Siniestro vial en Autovía Artigas sin personas lesionadas 3
En horas de la mañana de este lunes, personal policial de Subcomisaría La Clarita intervino en un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 192 de la Autovía Artigas.
Por circunstancias que se tratan de establecer, colisionaron un camión Ford Cargo perteneciente a una empresa avícola, conducido por un hombre de 32 años domiciliado en San José, y una camioneta Toyota Hilux guiada por un ciudadano de 40 años oriundo de Concordia, quienes circulaban en sentido Norte a Sur.
Como resultado del hecho se registraron solo daños materiales, no así personas lesionadas, tampoco el tránsito no se vio interrumpido.
